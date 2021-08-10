Проект «Культурный обмен» представит фильм и экскурсию о Галине Улановой

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Госфильмофонд России и кинотеатр «Иллюзион» представляют проект «Культурный обмен». Программа подразумевает объединение коллекции фильмов с другими культурными институциями. О знаковых художниках и деятелях культуры ХХ века рассказывают и с экрана, и вживую.

С 12 по 26 августа совместная программа с Театральным музеем имени А. А. Бахрушина будет посвящена жизни и творчеству великой русской балерины Галины Улановой.

Зрители увидят документальный фильм «Галина Уланова» с уникальными кадрами гастролей, репетиций, интервью, фрагментов лучших балетов Галины Сергеевны: «Лебединое озеро», «Золушка», «Бахчисарайский фонтан», «Красный цветок», «Ромео и Джульетта», «Жизель». В фильм вошли редкие семейные фотографии и кинохроника посещения Улановой Америки и Китая.

По завершении просмотра в Музее-квартире Г. С. Улановой зрителей ждет тематическая экскурсия. Обстановка в комнатах почти не изменилась. Вещи, не загромождая пространства, хранят прикосновения рук своей хозяйки. Здесь все говорит о том, что квартира является продолжением того мира, который создавался Улановой на сцене. Экспозиция позволяет почувствовать время, эпоху и атмосферу дома великой балерины.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.