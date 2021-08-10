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Абитуриента МПУ ограбили, угрожая ножом, на северо-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Абитуриента МПУ ограбили, угрожая ножом, на северо-востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Бестужевых, 7 Карта всех событий

На северо-востоке столицы ограбили абитуриента Московского политехнического университета (МПУ). Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 9 августа рядом с домом 7 на улице Бестужевых. К молодому человеку подошел незнакомец с ножом в руках. Угрожая потерпевшему расправой, злоумышленник похитил у него мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Вечером того же дня полиция задержала похитителя. Им оказался 20-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

В этом месяце жертвой разбойного нападения стала молодая девушка. Инцидент произошел в квартире по улице Молодежной в Москве. Двое неизвестных, угрожая 20-летней девушке ножом, распылили ей в лицо газовый баллончик. После этого злоумышленники похитили у нее два телефона, ювелирные украшения и 73 тысячи рублей.

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