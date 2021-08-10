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Суд рассмотрит жалобу на арест стендап-комика Идрака Мирзализаде 11 августа

Илья Ашуров

Происшествия
Суд рассмотрит жалобу на арест стендап-комика Идрака Мирзализаде 11 августа
Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы

Таганский районный суд Москвы рассмотрит жалобу на арест стендап-комика Идрака Мирзализаде 11 августа. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Таганский районный суд сообщает, что апелляционная жалоба на постановление суда назначена к рассмотрению в Московском городском суде на 11 августа 2021 года на 12 часов, — заключили в пресс-службе.

В понедельник, 9 августа, суд признал Мирзализаде виновным по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и постановил арестовать его на десять суток.

В ходе судебного заседания комик свою вину не признал и заявил, что фраза была вырвана из контекста.

В конце июля в отношении 29-летнего стендап-комика Идрака Мирзализаде возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

Из-за шутки, которая стала поводом для административного дела, на Мирзализаде напали 23 июня в центре Москвы. Как сообщает «МК», к нему подошли двое неизвестных, ударили сзади, а потом потребовали извинений.

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