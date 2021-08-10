«Он был светом в окошке»: жена мужчины, убитого депутатом на Камчатке, рассказала о своем муже

Фото: Telegram/112

Вдова Андрея Толстопятова, которого случайно застрелил предприниматель и депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин, рассказала о своем муже. Слова женщины приводятся в Telegram-канале «112» во вторник, 10 августа.

По словам вдовы, в момент трагедии ее муж находился на работе, добывая средства к существованию своей семьи.

— Я потеряла мужа, мои дети потеряли отца, у меня их двое. И мой старший сын от первого брака воспитывался Андреем как родной. Для детей он был светом в окошке, — сказала она.

Также она добавила, что после произошедшего с ней никто не выходил на связь и не выражал ей соболезнования. О том, что виновником инцидента является депутат, она узнала из новостей.

Предприниматель и депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин признался, что 2 августа убил человека на свалке в поселке Озерновском. По его словам, это произошло случайно: в сумерках он принял человека за медведя. Желая отпугнуть «животное», депутат выстрелил в него из карабина. Позже мужчина скончался от полученных повреждений в больнице.

После случившегося Редькин приостановил свое членство в партии «Единая Россия», а также снял свою кандидатуру с выборов.

Согласно последней опубликованной декларации, доход Редькина за 2020 год составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, он вместе с супругой являются совладельцами компании «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы. Он также является учредителем ООО «Новый дом», которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.