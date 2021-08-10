Татьяна Буцкая отметила, что поддержка семьи сегодня — приоритет государства

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Лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, телеведущий Тимофей Баженов и другие приняли участие в официальном открытии Штаба Общественной поддержки партии «Единая Россия» и провели дискуссию о необходимости новых мер поддержки семьи.

— Я уверена, что штаб общественной поддержки станет центром притяжения единомышленников, всех небезразличных людей, у кого есть идеи и желание сделать нашу страну процветающей, а столицу — лучшим городом Земли, — пояснила Буцкая перед тем, как выступила модератором отдельной дискуссионной площадки «Забота. Дети».

Буцкая отметила, что поддержка семей сегодня приоритетный вопрос государственной политики. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, ни одна программа не урезана и даже появились новые формы поддержки. По ее словам, многие уже реализованные меры защиты семьи стали результатом инициатив «Совета Матерей».

— Нас слышат, наши идеи принимают, потому что они исходят от простых людей, волнуют всех наших граждан. В настоящее время решен вопрос с повышением оплаты больничных по уходу за детьми тем, чей трудовой стаж меньше пяти лет. Выплаты будут осуществляться с 1 сентября, — пояснила Татьяна Буцкая.

Тем не менее, по ее словам, поддержка семей с детьми должна быть шире. Только за последний год «Совет Матерей» продвинул на государственный уровень вопросы расширения программы материнского капитала, удвоение минимального пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, включение в трудовой стаж всех периодов нахождения мамы в декретном отпуске и новые меры поддержки беременных и одиноких родителей.

Лидер «Совета матерей» отметила также, что семья — это не только мама, папа и дети, но и дедушки с бабушками. В числе предложений общественной организациивозвращение индексации пенсий работающим пенсионерам и выплата «пенсионных декретных» бабушкам и дедушкам, взявшим на себя труд по уходу за внуками.

В ходе встречи прозвучал ряд предложений по обеспечении безопасности детей в разных сферах: в цифровой среде, на дорогах, на улицах, в школе и детском саду.

Один из лидеров избирательного списка «Единой России», уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова предложила уделить внимание восстановлению системы воспитания.

– Работа образовательных организаций должна быть в помощь семье, помогать растить счастливого человека, который бы находил ответы на жизненно важные и актуальные вопросы не в социальных сетях, а в учебном заведении, – подчеркнула Анна Кузнецова.

Председатель высшего совета Российского союза спасателей Анатолий Дударев, предложил разработать федеральную стратегию детской безопасности.

Телеведущий Тимофей Баженов выступил с предложением поддержать российских производителей позитивного контента для детей и создать для них соответствующие условия.

Также в дискуссии приняли участие председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая, телеведущая Инга Юмашева, генеральный директор благотворительного фонда «Добрый дом» Юлия Ромейко, председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина и другие.

Обсужденные на встрече вопросы войдут в народную программу «Единой России».