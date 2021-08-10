Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Татьяна Буцкая отметила, что поддержка семьи сегодня — приоритет государства

Павел Гриднев

Общество
Татьяна Буцкая отметила, что поддержка семьи сегодня — приоритет государства
Фото: Ирина Уварова

Лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, телеведущий Тимофей Баженов и другие приняли участие в официальном открытии Штаба Общественной поддержки партии «Единая Россия» и провели дискуссию о необходимости новых мер поддержки семьи.

— Я уверена, что штаб общественной поддержки станет центром притяжения единомышленников, всех небезразличных людей, у кого есть идеи и желание сделать нашу страну процветающей, а столицу — лучшим городом Земли, — пояснила Буцкая перед тем, как выступила модератором отдельной дискуссионной площадки «Забота. Дети».

Буцкая отметила, что поддержка семей сегодня приоритетный вопрос государственной политики. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, ни одна программа не урезана и даже появились новые формы поддержки. По ее словам, многие уже реализованные меры защиты семьи стали результатом инициатив «Совета Матерей».

— Нас слышат, наши идеи принимают, потому что они исходят от простых людей, волнуют всех наших граждан. В настоящее время решен вопрос с повышением оплаты больничных по уходу за детьми тем, чей трудовой стаж меньше пяти лет. Выплаты будут осуществляться с 1 сентября, — пояснила Татьяна Буцкая.

Тем не менее, по ее словам, поддержка семей с детьми должна быть шире. Только за последний год «Совет Матерей» продвинул на государственный уровень вопросы расширения программы материнского капитала, удвоение минимального пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, включение в трудовой стаж всех периодов нахождения мамы в декретном отпуске и новые меры поддержки беременных и одиноких родителей.

Лидер «Совета матерей» отметила также, что семья — это не только мама, папа и дети, но и дедушки с бабушками. В числе предложений общественной организациивозвращение индексации пенсий работающим пенсионерам и выплата «пенсионных декретных» бабушкам и дедушкам, взявшим на себя труд по уходу за внуками.

В ходе встречи прозвучал ряд предложений по обеспечении безопасности детей в разных сферах: в цифровой среде, на дорогах, на улицах, в школе и детском саду.

Один из лидеров избирательного списка «Единой России», уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова предложила уделить внимание восстановлению системы воспитания.

– Работа образовательных организаций должна быть в помощь семье, помогать растить счастливого человека, который бы находил ответы на жизненно важные и актуальные вопросы не в социальных сетях, а в учебном заведении, – подчеркнула Анна Кузнецова.

Председатель высшего совета Российского союза спасателей Анатолий Дударев, предложил разработать федеральную стратегию детской безопасности.

Телеведущий Тимофей Баженов выступил с предложением поддержать российских производителей позитивного контента для детей и создать для них соответствующие условия.

Также в дискуссии приняли участие председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая, телеведущая Инга Юмашева, генеральный директор благотворительного фонда «Добрый дом» Юлия Ромейко, председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина и другие.

Обсужденные на встрече вопросы войдут в народную программу «Единой России».

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте