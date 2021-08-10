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Подарочный набор порадует тех, кто сделал прививку

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Подарочный набор порадует тех, кто сделал прививку
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Более 2,5 тысячи коробок «С заботой о здоровье» получили жители Троицкого и Новомосковского округов с момента старта акции. 9 августа «Вечерняя Москва» пообщалась с теми, кто уже полностью прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Руководитель Управления социальной защиты населения ТиНАО Ирина Осипова первый раз сделала прививку еще в прошлом году, в рамках клинических исследований.

— До недавнего времени у меня было довольно много антител, но, сдав летом тест, я увидела, что их количество сильно уменьшилось, поэтому прошла вакцинацию еще раз, — рассказала она.

Обе вакцинации Ирина Осипова перенесла хорошо. После первой прививки прошлой осенью была небольшая температура, но на следующий день все прошло.

— После повторной вакцинации вообще ничего не ощутила, как будто и не было никакой прививки, — добавила она.

Сейчас, по словам Осиповой, люди старшего возраста после прививки могут получить подарочную коробку «С заботой о здоровье». Это дополнительное стимулирование населения, а для тех, кто и так собирался вакцинироваться, — приятное поощрение.

Набор в коробке полезный. В ней витамины, прибор для измерения артериального давления, пульсоксиметр, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое.

— Представители старшего поколения очень рады подарку, благодарят нас за такой полезный набор, — рассказала она.

Одной из обладательниц подарочной коробки стала жительница ТиНАО, пенсионерка Галина Григорьевна Кармановская.

— Очень пригодились витамины и таблетница, теперь удобно распределять лекарства на всю неделю, помогает ничего не забыть, — поделилась впечатлениями она.

Прививку Галина Григорьевна сделала совсем недавно, но не потому, что сомневалась или боялась, а потому что были антитела.

— Так вышло, что я переболела в прошлом году, к счастью, в легкой форме, но была ужасная слабость, — рассказала пенсионерка.

А вот прививку москвичка перенесла вообще без побочных реакций, даже рука в месте укола не болела.

— Ковид коснулся моей семьи, унес жизнь племянника, и никто среди моего окружения даже не сомневался в том, что надо вакцинироваться, — подчеркнула она.

СПРАВКА

Получить подарочный набор могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса в период с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершившие вакцинацию. Для этого потребуется предъявить паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов вакцины или QR-код в бумажном или электронном виде (в центрах соцобслуживания принимают только QRкод), а также подарочный сертификат на получение набора.

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