Елена Кац назвала пути совершенствования московского здравоохранения

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Московское здравоохранение — лучшее в стране, но есть пути его дальнейшего совершенствования. Об этом заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в ходе круглого стола, посвященного состоянию столичной медицины, который состоялся в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47. В дискуссии приняли участие медики, эксперты, активисты районов Ивановское, Вешняки и Новогиреево, представители Правительства Москвы.

— Наше здравоохранение, безусловно, лучшее в стране и во многом превосходит даже медицину отдельных развитых стран, — сказала Елена Кац.

Она напомнила, что в Программе Сергея Собянина «Лучший город Земли» отмечен существенный рост показателей как в высокотехнологичной медицине, так и в медицине первичного звена. Ежегодно в стационарах Москвы проходят лечение 2,1 млн пациентов, а 4 млн жителей с 2010 года получили возможность обратиться в поликлинику рядом с домом.

— Но есть пути существенно повысить качество и доступность медицинских услуг, — продолжила Елена Кац. — Предложения жителей, медиков и экспертов на эту тему мы собирали в течение последних нескольких месяцев. В результате разработан список мероприятий, которые необходимо провести в ближайшее время. Окончательные решения, разумеется, принимают в Правительстве Москвы, но я уверена, что наши предложения примут во внимание.

Елена Кац отметила, что идеи медиков и жителей (в том числе те, что прозвучат на этом круглом столе) также найдут отражение в Народной программе «Единой России».

В качестве главных направлений работы Елена Кац назвала полное укомплектование штатов всех филиалов городских поликлиник профильными специалистами, углубленную цифровизацию отрасли и дальнейший перевод услуг в электронный вид, сокращение очередей на прием и сдачу анализов, а также ускоренное приведение всех городских поликлиник к московскому стандарту. Участники дискуссии поддержали эти предложения и предложили еще ряд мер по совершенствованию городской системы здравоохранения.

Главный врач городской поликлиники № 69 Елена Шаклычева-Компанец отметила высокие темпы развития московского здравоохранения за последние годы.

— Еще десять лет назад мы даже представить себе не могли такого прорыва, — сказала она. — Московский стандарт поликлиник, который внедряется сейчас, тогда мог показаться фантастикой. Но мы его уже видим: капитально отремонтированные здания, современное оборудование, высококвалифицированные кадры. Нет сомнений в том, что темпы развития городской медицины будут только возрастать.

Главный врач детской городской поликлиники № 122 Александр Брагин отметил особую важность цифровизации отрасли, особенно в сфере детского здравоохранения.

— До начала компьютеризации, перевода медуслуг в электронный вид, наблюдался разрыв между разными уровнями оказания помощи, — сказал он. — Теперь, с введением электронной медицинской карты, педиатр в поликлинике видит, какие прививки или процедуры делались в школьном медкабинете и, наоборот, школьный медик может увидеть всю информацию по ребенку и принять решение, какую помощь ему оказать.

Ранее Елена Кац выдвинула новые предложения по улучшению медицинского обслуживания отдельных категорий населения. В частности, она призвала организовать постоянный комплексный мониторинг здоровья школьников и ввести в школах занятия с логопедами и психологами.