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СМИ: Месси заключит контракт с французским ПСЖ на два года

Михаил Алимов

Спорт
СМИ: Месси заключит контракт с французским ПСЖ на два года
Фото: instagram.com/leomessi

Аргентинский футболист Лионель Месси отправится в Париж — он договорился о контракте на два года с французским ПСЖ. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает газета L’Équipe.

Уже во вторник аргентинец должен пройти медосмотр для трансфера в новый клуб. По информации испанского издания Marca, Месси будет играть в ПСЖ под 30-м номером — с ним он начинал свою карьеру в «Барселоне». В составе он воссоединится со своим экс-одноклубником Неймаром, который играет за французскую команду под 10-м номером.

За клуб он выступал с 2004 года. За это время он выиграл 35 трофеев. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, семь кубков страны, четыре победы в Лиге чемпионов, три победы в клубных чемпионатах мира, три Суперкубка Европы и восемь Суперкубков Испании.

Футболист также провел 778 официальных матчей за родной клуб, оформил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Среди его личных достижений — четыре «Золотых мяча» ФИФА, шесть «Золотых бутс», 14 попаданий (с 2007 года по настоящее время) в символическую сборную мира, по версии FIFPro — Международной ассоциации профессиональных футболистов.

Нападающий Лионель Месси официально покинул испанский футбольный клуб «Барселона» в четверг, 5 августа.

Из-за финансовых и структурных препятствий Месси не сможет остаться в команде, уточнили в пресс-службе ФК. Обе стороны выразили глубокое сожаление о том, что желания игрока и клуба не будут удовлетворены.

Недавно стало известно, что Месси будет получать в ПСЖ порядка 50 миллионов евро в год.

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