Проект «Социальный контракт» позволит малоимущим семьям увеличить доход

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Порядок реализации проекта «Социальный контракт» утвердило правительство Москвы. Основная задача проекта — помочь малоимущим семьям с детьми найти достойную и хорошо оплачиваемую работу. Постановление о старте реализации проекта подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 10 августа.

Стать участниками программы смогут все жители столицы, чей доход не превышает уровень прожиточного минимума. Для этого необходимо подать заявление в центрах занятости «Моя карьера».

С горожанами подпишут социальный контракт, рассчитанный на шесть месяцев. Участнику нужно будет выполнить индивидуальный план и найти подходящую работу. Продлить контракт будет возможно лишь в двух случаях: если участник активно выполнял все задания, но так и не трудоустроился, или если в жизни участника произошли события, которые никак не зависят от него.

Во время реализации проекта люди будут получать разнообразную поддержку. Например, им будут предоставлены услуги по поиску работы и карьерному консультированию. Участников научат составлять резюме, подбирать вакансии и проходить испытательный срок. Также будет предложена возможность профессионального обучения в случае неопределенности в выборе будущей работы.

Отмечается, что в 2019–2020 годах в Москве стартовал пробный проект по увеличению дохода малоимущих семей с детьми. Тогда были трудоустроены свыше двух тысяч человек, средняя заработная плата которых составила около 50 тысяч рублей. В итоге проект оказался успешным, а его результаты стали основой «Социального контракта».