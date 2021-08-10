Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Будут рожать детей и мыть подъезды»: Татьяна Устинова рассказала, как нужно воспитывать девочек

Анна Михалюк

Общество
«Будут рожать детей и мыть подъезды»: Татьяна Устинова рассказала, как нужно воспитывать девочек
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Писательница Татьяна Устинова высказалась насчет того, как современные родители растят девочек. По ее мнению, это смесь стереотипов и шаблонов, которые не могут уживаться друг с другом.

— Нужно воспитывать девочек, потому что они потом будут рожать детей и мыть подъезды. Сейчас воспитывают мало того, что принцесс, их воспитывают на смеси глянцевого журнала, который учит нас, какого размера женщина должна быть, и учебника по домоводству 1956 года, где учат, как крутить кудри. И пока мамаши не спохватятся, ничего с места не сдвинется, — считает писатель.

Она рассказала о трудностях, с которыми приходится сталкиваться ее тридцатилетнему сыну.

— Поколению моего сына, а ему 30 лет, найти нормальную девочку очень трудно. У женщины есть определенная роль, и работает она или нет, пишет она романы или нет, водит она поезда или нет, прежде всего, она хранительница очага, которая, как говорили в Греции, воскуряет у светильника. А девочкам мамаши объяснили, что она должна выйти замуж не за мужчину, а за деньги и за его машину. То, что мама девочке внушает, что себя надо продать подороже, это беда, — считает Устинова.

Ранее писательница рассказывала, как в 90-е работала в правительстве страны с первыми лицами государства.

Читайте также:
писательницаинтервьювоспитание ребенка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте