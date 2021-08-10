«Будут рожать детей и мыть подъезды»: Татьяна Устинова рассказала, как нужно воспитывать девочек

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Писательница Татьяна Устинова высказалась насчет того, как современные родители растят девочек. По ее мнению, это смесь стереотипов и шаблонов, которые не могут уживаться друг с другом.

— Нужно воспитывать девочек, потому что они потом будут рожать детей и мыть подъезды. Сейчас воспитывают мало того, что принцесс, их воспитывают на смеси глянцевого журнала, который учит нас, какого размера женщина должна быть, и учебника по домоводству 1956 года, где учат, как крутить кудри. И пока мамаши не спохватятся, ничего с места не сдвинется, — считает писатель.

Она рассказала о трудностях, с которыми приходится сталкиваться ее тридцатилетнему сыну.

— Поколению моего сына, а ему 30 лет, найти нормальную девочку очень трудно. У женщины есть определенная роль, и работает она или нет, пишет она романы или нет, водит она поезда или нет, прежде всего, она хранительница очага, которая, как говорили в Греции, воскуряет у светильника. А девочкам мамаши объяснили, что она должна выйти замуж не за мужчину, а за деньги и за его машину. То, что мама девочке внушает, что себя надо продать подороже, это беда, — считает Устинова.

Ранее писательница рассказывала, как в 90-е работала в правительстве страны с первыми лицами государства.