Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Зеленый фестиваль» пройдет в центре «Киевский»

Ольга Маркова

Развлечения
«Зеленый фестиваль» пройдет в центре «Киевский»
Фото: pixabay.com

Культурный центр «Киевский» с 13 по 15 августа приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в «Зеленом фестивале».

Главная идея фестиваля — бережное отношение к окружающей среде и рациональное использование природных ресурсов.

Посетители смогут увидеть экспозиции современного искусства, тематические спектакли и постановки, послушать концерты и панельные дискуссии, встретиться с общественными деятелями.

Значимым событием форума станет премьера экобалета «Полет над легендой» в исполнении «Имперского русского балета» под руководством Гедиминаса Таранды. Постановка посвящена первому в истории перелету на воздушном шаре через самую опасную аномальную зону озера Байкал.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.

Мосприрода с 9 августа запустила на территории природно-исторического парка «Измайлово» квест «11 друзей парка». Проходить квест можно в любое время и любой удобный день. Участникам понадобится умение ориентироваться по карте, внимательность и хорошее настроение. При обнаружении рисунков необходимо сфотографировать их, определить вид дерева, на котором написана картина, и затем фотографии выслать на почту.

Читайте также:
праздникспектаклимастер‑классы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте