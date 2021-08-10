«Зеленый фестиваль» пройдет в центре «Киевский»

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Культурный центр «Киевский» с 13 по 15 августа приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в «Зеленом фестивале».

Главная идея фестиваля — бережное отношение к окружающей среде и рациональное использование природных ресурсов.

Посетители смогут увидеть экспозиции современного искусства, тематические спектакли и постановки, послушать концерты и панельные дискуссии, встретиться с общественными деятелями.

Значимым событием форума станет премьера экобалета «Полет над легендой» в исполнении «Имперского русского балета» под руководством Гедиминаса Таранды. Постановка посвящена первому в истории перелету на воздушном шаре через самую опасную аномальную зону озера Байкал.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.

Мосприрода с 9 августа запустила на территории природно-исторического парка «Измайлово» квест «11 друзей парка». Проходить квест можно в любое время и любой удобный день. Участникам понадобится умение ориентироваться по карте, внимательность и хорошее настроение. При обнаружении рисунков необходимо сфотографировать их, определить вид дерева, на котором написана картина, и затем фотографии выслать на почту.