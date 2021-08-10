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Стали известны дата и место прощания с актрисой фильма «Москва слезам не верит»

Анастасия Колоскова

Общество
Стали известны дата и место прощания с актрисой фильма «Москва слезам не верит»
Фото: Содружество актеров Таганки

Прощание с актрисой театра и кино Татьяной Жуковой-Киртбая пройдет в среду, 11 августа, в 11 часов дня в театре «Содружество актеров Таганки», где она служила с 1992 года.

По информации пресс-службы театра, причиной смерти заслуженной артистки РСФСР стала острая сердечная недостаточность.

— Как сказал сын Михаил Липкин — актер, он тоже когда-то работал в театре «Содружество актеров Таганки», — причиной смерти Татьяны Жуковой-Киртбая стал возраст. Она болела в последнее время, но не коронавирусом. COVID-19 она перенесла достаточно давно, видимо, сказались последствия, и вот такой неожиданный уход произошел, — цитирует представителя театра Анну Ломанову Пятый канал.

О смерти 81-летней актрисы стало известно 9 августа.

Актриса запомнилась зрителям по ролям пани Ядвиги в телепроекте «Кабачок «12 стульев» и коллеги героини Ирины Муравьевой по химчистке в картине «Москва слезам не верит». Кроме того, Жукова-Киртбая сыграла в сериалах «Счастливы вместе», «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «Дылды-2».

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