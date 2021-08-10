Ветерана джазовой сцены Владимира Кулля обокрали на крупную сумму телефонные мошенники

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Джазмен и пианист Владимир Кулль стал жертвой телефонных мошенников. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», 81-летнему Куллю позвонила неизвестная женщина. Она представилась его внучкой и заявила, что попала в беду, которая может закончиться для нее уголовным преследованием. Для того чтобы избежать возникших проблем, «родственница» попросила у музыканта передать 1,2 миллиона рублей курьеру.

Напуганный этой историей пианист поверил мошеннице. Он снял со своего банковского счета почти 104 тысячи рублей и передал их приехавшему курьеру.

Вскоре после этого джазмен обратился в полицию.

Пенсионеры регулярно становятся жертвами телефонных мошенников. В июне этого года пожилому мужчине несколько раз звонила неизвестная женщина. Она рассказывала пенсионеру о якобы положенных ему бонусах.

В какой-то момент злоумышленнице удалось убедить мужчину и завладеть данными его банковской карты. В итоге мошенница похитила со счета пенсионера более 286 тысяч рублей.