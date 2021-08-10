Завершена поисковая операция на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Фото: МЧС России

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили в МЧС России во вторник, 10 августа.

— На Камчатке завершена поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26. К поисковым работам, которые длились более месяца, была привлечена группировка из более чем 100 человек и 19 единиц техники, — говорится в сообщении.

За время операции было обследовано более 500 километров берега, свыше десяти квадратных километров морского дна и почти 600 квадратных километров площади. Решение о ее прекращении было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, приводит сообщение ведомства ТАСС.

Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 по московскому времени) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 по московскому времени).

Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.