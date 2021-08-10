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Москвичей предупредили о грозе и сильном ливне во вторник

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о грозе и сильном ливне во вторник
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Кратковременный, но местами сильный дождь пройдет в Москве во вторник, 10 августа. Также ожидается гроза. Такая погода сохранится до девяти часов утра следующего дня. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ведомство рекомендует горожанам соблюдать правила безопасности. В пресс-службе отметили, что во время непогоды не следует прятаться под деревьями, находиться около линий электропередачи и неустойчивых сооружений. Также не рекомендуется использовать мобильные устройства.

Также ведомство советует автомобилистам во время проливного дождя и грозы прекратить движение, заглушить мотор и плотно закрыть окна. Пресс-служба департамента предупредила, что непогода увеличивает уровень опасности на дорогах.

Помимо этого, Гидрометцентр России заявил, что в Москве из-за грозы и сильных дождей продлили «желтый» уровень опасности до 9:00 11 августа. Также в ведомстве отметили, что кратковременные дожди возможны 12 и 13 августа. Из-за этого температура в Москве понизится до 21–23 градусов выше нуля.

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