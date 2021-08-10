Врач ответил на главные вопросы о вакцинации против коронавируса

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Врач Александр Мясников и Михаил Костинов, профессор, врач-аллерголог ответили на вопросы о прививке от COVID-19, которые волнуют многих россиян.

Один из главных вопросов: почему вакцину так быстро выпустили в массы. Специалисты ответили, что действительно раньше вакцины разрабатывали десятилетиями, но это было 50 лет назад. Теперь, имея накопленный опыт и знания, процессы происходят намного быстрее, и сравнивать науку и медицину прошлого и настоящего будет неправильно.

Кроме этого, специалисты обсудили, что вакцины и ее виды будут и дальше разрабатываться.

— Будут вакцины, которые необходимо ставить один раз, будут препараты внутриназального применения, — предполагают врачи.

Также они напомнили, что если человек переболел коронавирусом, то в ближайшие полгода вакцинация ему не потребуется. Но если же человек переболел бессимптомно, поставленная прививка вреда ему не нанесет.

Ухудшение общего состояния после вакцинации – это вариант нормы. У человека может быть температура, боль на месте укола. Чтобы себе помочь, по совету врачей, нужно выпить жаропонижающее средство.

Многие волнуются, что прививка будет эффективна только для одного вида коронавируса, тогда как уже сейчас человечеству известны его штаммы.

— Даже если вирус будет мутировать, все равно будет иммунитет, потому что структура вируса не может изменяться принципиально, — заявляют специалисты.

При этом о том, сколько продлится иммунитет, врачи пока не знают, поэтому возможность ревакцинации они не исключают.

— Про некоторые вакцины мы думали, что они на всю жизнь. А их хватает на 15-20 лет. Никто не знает, что будет дальше, это загадка, — рассказывают доктора.

Один из самых главных вопросов: может ли человек заболеть после постановки вакцины.

— Человек может прийти в больницу для постановки вакцины, там побыть среди людей и через несколько дней заболеть, а после говорить, что во всем виновата прививка. Чтобы уменьшить вероятность неблагоприятных исходов при вакцинации, часто врачи назначают специальные средства в виде интерферова альфа-2б, — поясняют врачи.

Также они отметили, что нужно, чтобы как можно скорее выработался коллективный иммунитет, ведь именно он защищает людей, которым в силу показаний прививку ставить нельзя. В особой группе риска находятся пожилые люди.

— Пожилому человеку не делать вакцину куда опаснее, чем делать, — заявляют врачи.

Ранее доктор Мясников объяснил взаимосвязь коронавируса с тромбозами.