Врачи рассказали, как курение влияет на уровень антител после вакцинации

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Российские специалисты прокомментировали исследование японских ученых, согласно которому у курящего человека после вакцинации от COVID-19 может вырабатываться меньше антител, чем у некурящего.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «Вечерней Москвой» усомнился в таком влиянии вредной привычки.

— Ключевым элементом каждой вакцины против COVID-19 является S-белок, а он берется из вирусной частицы коронавирусной инфекции. Так как состав белковых молекул, попадающих с вакциной в организм человека, одинаковый, то я не думаю, что антитела будут вырабатываться по-разному, — пояснил Шунков.

Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с «ВМ» отметил, что курение в целом очень пагубно влияет на человека и в первую очередь снижает продолжительность жизни.

— Курение убивает человека. У нас примерно несколько сотен тысяч человек в год умирает раньше на 10 лет, чем они могли прожить, если бы не курили. Второе — никотин — это сильнейший яд, и он не только влияет на иммунную систему, но и на все. Поэтому тут большого открытия я не вижу, если изначально понимать действие никотина на организм человека. С таким же успехом я могу сказать, что и алкоголь пагубно влияет на иммунную систему, — сказал Онищенко.

Ранее японские ученые провели исследование и обнаружили, что курение снизило уровень антител у испытуемых после вакцинации против COVID-19. Речь идет о вакцине Pfizer. В исследовании учитывался возраст, вредные привычки и история болезни вакцинируемых. В итоге у курящих людей выработалось меньше антител на 140–250 единиц.