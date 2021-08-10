Телеведущий Евгений Попов предложил Сергею Собянину провести круглый стол по проблемам капремонта домов

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Журналист, ведущий программы «60 минут» Евгений Попов обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным ряд проблемных вопросов, волнующих жителей районов Западного административного округа. Встреча состоялась в ходе инспектирования мэром столицы реализации инфраструктурных проектов на Западе Москвы.

Одной из первых прозвучала тема укомплектованности медучреждений узкопрофильными специалистами. Это острый вопрос для жителей Запада Москвы. В течение последних месяцев к Евгению Попову, как к известному журналисту, неоднократно обращались жители с просьбой привлечь внимание властей к этой теме.

— Первичное звено медицины — тяжелая тема. Очереди к терапевтам, нехватка узких специалистов и несложных диагностических услуг. Рассказал мэру о том, как люди приходят к 7:30 за талончиками к врачу, — отметил Евгений Попов, — Встретил четкое понимание проблемы и путей решения. Во всех 130 поликлиниках, которые сейчас на капитальном ремонте, будут узкие специалисты и высококлассное диагностические и лечебное оборудование. Например, поликлиника в Крылатском распахнет двери уже в конце лета.

Второй вопрос, который озвучил Евгений Попов, касался качества и сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов:

— Эта проблема заботит очень многих жителей, особенно в районах Дорогомилово и Фили-Давыдково. У меня более 20 таких обращений. Планирую провести круглый стол, где жители смогут напрямую задать вопросы представителям власти. Мэр и заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков поддержали мою инициативу.

Отдельно обсудили актуальные проблемы района Крылатское.

— Сергей Собянин подчеркнул, что необходимо предотвратить застройку природоохранной зоны и уничтожение спортивного наследия — легендарной велотрассы. Велодорога — была, есть и будет достоянием москвичей, — рассказал Е.Попов.

Кроме того, журналист отметил важность постоянной обратной связи с жителями, в том числе, в вопросах благоустройства.

— Благодаря активности граждан уже удалось отстоять Крылатский лес, отменив проект по созданию экотропы. Этот подход надо использовать и при развитии спортивной инфраструктуры. У людей должна быть возможность заниматься спортом в комфортных и безопасных условиях в шаговой доступности от дома.