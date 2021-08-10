Меркурий в оппозиции с Юпитером: каким знакам зодиака грозят финансовые потери и проблемы на работе

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У многих россиян 11 августа возникнет тяга к приключениям и открытиям, а интуиция максимально усилится. Этот день подойдет для отдыха и восстановления сил. Рекомендуется заняться творчеством либо посвятить время своему хобби. Это замечательный период для поездок, проведения деловых переговоров, общения с друзьями и близкими. Об этом «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

— 11 августа Меркурий будет в оппозиции с Юпитером. Суть противостояния заключается в нейтральности Меркурия, который отвечает за интеллект, и целостного, целеустремленного Юпитера, создающего картину мира. Из-за их небесного аспекта может возникнуть чувство нехватки знаний, необходимость их восполнения любым способом и утоления интеллектуального голода, — сказала собеседница «ВМ».

По мнению Ахметжановой, в этот день россиянам стоит особо осторожно вести бизнес, при принятии каких-либо решений нужно сохранять спокойствие. Не стоит планировать важные дела, их лучше перенести на более удачный день. Также шаманка считает, что в этот период обостряются хронические болезни, возникает повышенная раздражительность. Поэтому она посоветовала сохранять сдержанность, чтобы не испортить ни с кем отношения. Также ясновидящая дала индивидуальный прогноз на 11 августа для каждого знака зодиака.

Овен

Замечательный аспект для финансов, возникает четкость и системность в заработке. Вам с легкостью удастся выстроить деловые контакты.

Телец

В этот день возможны проблемы с деньгами. Вероятны потери финансов из-за вложения их в убыточное дело. Вы рискуете взять кредит под высокие проценты или остаться без наследства.

Близнецы

С этого дня в вашей жизни наступят серьезные перемены в личных отношениях. Речь здесь идет не только о возникновении новых, но и о завершении старых. Лишь тогда, когда вам полностью удастся отпустить человека, судьба подарит вам счастье, которое вы даже не могли представить.

Рак

У большинства Раков возникнут ценные идеи, а неожиданный творческий всплеск будет способствовать переосмыслению жизни. Не бойтесь своих желаний, не убегайте от мыслей, попробуйте идти по новому пути. Вселенная будет всячески вам помогать, наградив удачей за целеустремленность.

Лев

Возрастет интеллектуальная активность, появится желание использовать все свои навыки, умения, связи и контакты.

Дева

Вы будете нуждаться в знаниях. Скорее всего, проснетесь с чувством, что хотите самосовершенствоваться и меняться.

Весы

Велика вероятность ошибочных поступков. Могут возникнуть интриги на работе.

Скорпион

Идеальное время для обучения, ведения научно-исследовательской деятельности, написания проектов, сдачи экзаменов.

Стрелец

Вероятны разрывы контактов. Чтобы провести этот день с минимальными потерями, постарайтесь сохранять спокойствие.

Козерог

Прекрасное время для самого разного художественного творчества. Идеально сходить в музей, театр или заняться написанием стихотворения, песни.

Рыбы

Вас ожидают неприятности, касающиеся работы и здоровья. В рабочем коллективе вы можете оказаться жертвой обмана или ложной информации. К здоровью отнеситесь максимально внимательно, в этот день вы будете подвержены эмоциональным потрясениям.