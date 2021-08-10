Астрологи рассказали, среди каких знаков зодиака встречаются самые заботливые отчимы
Астрологи рассказали, из мужчин каких знаков зодиака получаются лучшие отчимы, готовые полюбить ребенка своей избранницы как родного.
Так, для Тельцов семья всегда в приоритете. Дети обожают этих мужчин. Они ответственны и способны увлечься. Такие отчимы легко согласятся водить ребенка на кружки и секции.
Раки обожают делиться опытом и будут рады стать для ребенка своей избранницы настоящим другом и наставником по жизни.
Весы не тяготятся перипетиями жизни и не увидят помехи для отношений наличие у второй половинки ребенка. Эти мужчины не станут прессовать малыша, а постараются стать ему другом.
Козероги, несмотря на их строгость и требовательность, способны воспитать достойного человека. Плюс ко всему эти мужчины ни при каких обстоятельствах не поднимут на ребенка руку.
Кроме того, астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются женщины, рядом с которыми любой мужчина обретает шанс стать успешным. Сила представительниц этих знаков помогает в достижении высот не только им самим, но и их избранникам.