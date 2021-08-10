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Астрологи рассказали, среди каких знаков зодиака встречаются самые заботливые отчимы

Анастасия Колоскова

Общество
Астрологи рассказали, среди каких знаков зодиака встречаются самые заботливые отчимы
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Астрологи рассказали, из мужчин каких знаков зодиака получаются лучшие отчимы, готовые полюбить ребенка своей избранницы как родного.

Так, для Тельцов семья всегда в приоритете. Дети обожают этих мужчин. Они ответственны и способны увлечься. Такие отчимы легко согласятся водить ребенка на кружки и секции.

Раки обожают делиться опытом и будут рады стать для ребенка своей избранницы настоящим другом и наставником по жизни.

Весы не тяготятся перипетиями жизни и не увидят помехи для отношений наличие у второй половинки ребенка. Эти мужчины не станут прессовать малыша, а постараются стать ему другом.

Козероги, несмотря на их строгость и требовательность, способны воспитать достойного человека. Плюс ко всему эти мужчины ни при каких обстоятельствах не поднимут на ребенка руку.

Кроме того, астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются женщины, рядом с которыми любой мужчина обретает шанс стать успешным. Сила представительниц этих знаков помогает в достижении высот не только им самим, но и их избранникам.

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