Парковка на 50 машин появилась в районе Южное Медведково

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Россия, Москва, проезд Шокальского, 8с1 Карта всех событий

На месте незаконно организованной автостоянки специалисты Госинспекции по недвижимости организовали бесплатную парковку на 50 машиномест. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 10 августа.

— Без оформления прав на землю предприниматели незаконно огородили территорию площадью более 2,2 тысячи квадратных метров и организовали автостоянку. Данный участок является территорией общего пользования и самовольное размещение каких-либо объектов здесь недопустимо, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Речь идет о территории во дворе жилых домов по адресу проезд Шокальского, владение 5.

По требованию контрольного ведомства незаконные объекты демонтировали, а на освободившемся земельном участке организовали парковочную зону на 50 машиномест, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

9 августа сообщалось, что около 150 машиномест для аренды выставили в районе Филевский Парк.