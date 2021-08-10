Названы продукты, которые вызывают неконтролируемый набор веса

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Специалисты по питанию составили топ-5 продуктов, которые провоцируют неконтролируемый набор веса.

Первое место в антирейтинге занимает рапсовое масло, которое появилось в пищевом рационе лишь в XX веке, а до этого его использовали в качестве биотоплива для машин. Рапс получил называние дьявольский продукт. Его сравнивают с маргарином прошлых лет. Специалисты отмечают, это масло свертывается в крови и желудочно-кишечном тракте, из-за чего не только появляются лишние килограммы, но и теряется память и повышается риск деменции.

Искусственные подсластители (аспартам и сукралоза), которые являются гораздо слаще сахара. Они провоцируют зависимость. В результате потребления этих ингредиентов человек испытывает желание есть все больше и больше сахара, что, конечно, приводит к ожирению.

Глютен настоящий враг для желудочно-кишечного тракта. Этот «пищевой клей» начинает гнить в желудке. Он провоцирует запоры и воспаления пищеварительной системы. Ингредиент используют в соусах, например, в майонезе и заправках для салатов.

К опасным продуктам относится также обработанное коровье молоко. Оно содержится в сырах и йогуртах с низким содержанием жира и другой продукции.

Глутамат натрия, или E621, который является усилителем вкуса, также способствует набору веса. Он токсичен для организма и портит вкусовые рецепторы, пишет Health.News.

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