«Маленькая принцесса!»: Кудрявцева показала, как дочь отметила трехлетие

Фото: instagram/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева накануне отпраздновала день рождения дочери Маши. Девочке исполнилось три года. Для нее родители устроили семейный праздник, пригласив аниматоров и друзей. На празднике малышка блистала в белом платье из органзы с пышной юбкой.

— Семейным кругом отмечали день рождения Марии Игоревны. Вот уже второй год подряд приглашаем любимых персонажей. Маша в восторге! — написала Кудрявцева на своей странице в соцсети Instagram.

Поклонники звезды умилились семейными фото и написали множество поздравлений и теплых слов.

«Какая она у вас куколка»; «Машеньку с днем рождения! Пусть будет счастлива! Люблю эту лапулю»; «С праздником эту зайку, я очень ее обожаю»; «Маленькая принцесса!» — прокомментировали снимки фолловеры.

Летом в отпуске Кудрявцева засняла танцы дочки. Телеведущая нарядила Марию в пышное платье нежно-розового цвета с бантом на талии.