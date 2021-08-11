Доктор Продеус назвал симптомы для срочного обращения к врачу

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Заболевание ребенка острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) более, чем восемь раз в год, является причиной для срочного обращения к специалисту. Об этом заявил ведущий программы «Жить здорово» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

Он отметил, что если дитя часто более ОРВИ или другими заболеваниями, которые вызваны инфекциями, то его необходимо срочно отвести на прием к аллергологу-иммунологу.

В данном случае фактором риска выступают рецидивирующие грибковые инфекции. Так, например, если у ребенка есть молочница, которая сохраняется и не проходит в течение двух лет, это свидетельствует о снижении иммунитета, подытожил специалист в эфире своей программы.

Главной проблемой эпидемиологов в настоящее время, кроме коронавируса, являются внутрибольничные инфекции, против которых бессильны существующие антибиотики. Эти инфекции не всегда погибают от дезинфицирующих средств и к тому же поражают людей даже с сильным иммунитетом. Об этом ранее в интервью «Вечерней Москве» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.