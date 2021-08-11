Музей Победы бесплатно покажет фильм о блокаде Ленинграда

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы 13 и 15 августа приглашает жителей и гостей столицы на бесплатный показ киноэпопеи «Блокада». Фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в блокадные годы. Лента расскажет, как жители осажденного города пережили это время и как была организована его оборона.

В пятницу, 13 августа, зрители увидят «Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», а в воскресенье покажут «Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра». Мероприятие пройдет в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы».

Киноэпопея снята по одноименному роману Александра Чаковского. Лента режиссера Михаила Ершова, которая рождалась четыре года, стала попыткой проанализировать то, почему Красная армия потерпела поражение летом и осенью 1941 года, что привело к окружению Ленинграда.

Главные роли в фильме сыграли Юрий Соломин, Евгений Лебедев, Ирина Акулова, Владислав Стржельчик, Александр Разин, Борис Горбатов, Михаил Ульянов, Юозас Будрайтис, Владимир Зельдин, Сергей Харченко.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.