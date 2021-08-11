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Мосприрода пригласила на бесплатные творческие занятия в выходные

Ольга Маркова

Развлечения
Мосприрода пригласила на бесплатные творческие занятия в выходные
Фото: pixabay.com

Мосприрода в выходные дни, 14 и 15 августа, приглашает взрослых и детей на бесплатные занятия, которые пройдут в экоцентрах и на природных территориях. В программе: викторины и мастер-классы, квесты и игры, конкурсы и экозанятия.

В субботу, 14 августа, экоцентр «Конный двор» проведет экскурсию «В усадьбе Старое Гиреево» от экоцентра «Конный двор», посвященную основным историческим событиям, происходившим на территории Терлецкого лесопарка, и людям, которые внесли вклад в развитие этой территории. В экоцентре «Битцевский лес» можно принять участие в квесте «Жужжалки», который познакомит с многообразием насекомых наших лесов. В экоцентре «Лесная Сказка» почитают «Сказки под сосной».

В субботу и в воскресенье в экоцентре «Лесная Сказка» пройдет обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции. В экоцентре «Скворечник» гостей зовут в творческую мастерскую «ТОП. Творчеством Открываем Природу» и на дидактическую игру «Знаем, умеем, сортируем». Экологические игры, конкурсы, викторины на основе интерактивных экспонатов состоятся в экоцентре «Воробьевы горы».

15 августа экоцентр «Конный двор» приглашает на экскурсионную программу «Рекорды парка», где можно узнать про все самое интересное в Терлецком парке. Квест «Когда я был маленьким» пройдет в экоцентре «Битцевский лес», а экоцентр «Лесная Сказка» откроет для посетителей школу лесовичка и экотеку.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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