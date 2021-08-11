Машина сбила 13-летнего мальчика на парковке магазина на севере Москвы

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 116 Карта всех событий

На севере столицы автомобиль наехал на ребенка. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Инцидент произошел на парковке магазина, расположенного на Дмитровском шоссе, вблизи дома 116. Водитель автомобиля «Нива» сбил 13-летнего мальчика. В момент происшествия родителей с ребенком не было.

— С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» ребенка госпитализировали в медучреждение. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту данного ДТП, — говорится в сообщении.

Похожий случай произошел 8 августа в столичном районе Новокосино. Тогда под колеса автомобиля такси попал 10-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «растяжение правой ноги».