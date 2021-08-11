Астрологи перечислили пять знаков зодиака, чья жизнь круто изменится осенью

Кадр из фильма «Поцелуй на удачу»

Наступил последний месяц лета, и люди уже начинают потихоньку готовиться к новому сезону. Астрологи утверждают, что именно осень способна подарить представителям знаков зодиака массу возможностей и круто поменять их жизнь. Эксперты перечислили пятерых счастливчиков из зодиакального круга, для которых три осенних месяца подготовили яркие события и сюрпризы.

Овен

По мнению астрологов, грядущей осенью у представителей этого знака, так любящих пострадать, просто не будет на это времени. Новый сезон подарит им шанс улучшить свое материальное положение, а также воплотить в жизнь давние мечты. Однако, чтобы все получилось, Овнам следует хорошо потрудиться и начать активнее взаимодействовать с людьми. Кроме того, осенью представителей знака ждет крупная покупка: они могут обзавестись автомобилем или квартирой.

Телец

Счастье в личной жизни ожидает этой осенью Тельцов. Астрологи предупреждают, что представителей этого знака ждут интересные знакомства и им очень важно смело их встретить. Если они согласятся на романтические встречи, их ждут незабываемые впечатления. А если Тельцы уже нашли вторую половинку, эксперты советуют готовиться к свадьбе. Кроме того, отмечают астрологи, этой осенью у представителей знака появится возможность открыть свое дело.

Лев

Представителей этого огненного знака ожидает большое путешествие. Это награда за их упорство в труде. Именно там Львов ждут судьбоносные встречи с влиятельными людьми, которые могут сыграть важную роль в их жизни. Поэтому астрологи советуют не отказываться от деловых переговоров и ужинов, так как выгода может поджидать Львов во всем.

Скорпион

Эксперты утверждают, что представителей этого знака ждут по-настоящему знаменательные события, однако пока сложно сказать, какие именно, так как у каждого человека свои цели. Астрологи отмечают, что все задуманное Скорпионами имеет шансы на реализацию. Им порекомендовали быть увереннее в себе и проявлять настойчивость. Кроме того, этой осенью Скорпионов ожидают переезды, свадьбы и возвращение людей «из прошлого».

Водолей

Этот воздушный знак также станет любимцем судьбы этой осенью. Водолеям представится возможность наладить личную жизнь, а также привести в порядок свое финансовое положение. Одни Водолеи могут получить выгодное предложение на работе, другим же суждено стать родителями или пока только узнать о грядущем прибавлении, пишет «Утро.ру».