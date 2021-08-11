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Астрологи перечислили пять знаков зодиака, чья жизнь круто изменится осенью

Виктория Непомнищева

Общество
Астрологи перечислили пять знаков зодиака, чья жизнь круто изменится осенью
Кадр из фильма «Поцелуй на удачу»

Наступил последний месяц лета, и люди уже начинают потихоньку готовиться к новому сезону. Астрологи утверждают, что именно осень способна подарить представителям знаков зодиака массу возможностей и круто поменять их жизнь. Эксперты перечислили пятерых счастливчиков из зодиакального круга, для которых три осенних месяца подготовили яркие события и сюрпризы.

Овен

По мнению астрологов, грядущей осенью у представителей этого знака, так любящих пострадать, просто не будет на это времени. Новый сезон подарит им шанс улучшить свое материальное положение, а также воплотить в жизнь давние мечты. Однако, чтобы все получилось, Овнам следует хорошо потрудиться и начать активнее взаимодействовать с людьми. Кроме того, осенью представителей знака ждет крупная покупка: они могут обзавестись автомобилем или квартирой.

Телец

Счастье в личной жизни ожидает этой осенью Тельцов. Астрологи предупреждают, что представителей этого знака ждут интересные знакомства и им очень важно смело их встретить. Если они согласятся на романтические встречи, их ждут незабываемые впечатления. А если Тельцы уже нашли вторую половинку, эксперты советуют готовиться к свадьбе. Кроме того, отмечают астрологи, этой осенью у представителей знака появится возможность открыть свое дело.

Лев

Представителей этого огненного знака ожидает большое путешествие. Это награда за их упорство в труде. Именно там Львов ждут судьбоносные встречи с влиятельными людьми, которые могут сыграть важную роль в их жизни. Поэтому астрологи советуют не отказываться от деловых переговоров и ужинов, так как выгода может поджидать Львов во всем.

Скорпион

Эксперты утверждают, что представителей этого знака ждут по-настоящему знаменательные события, однако пока сложно сказать, какие именно, так как у каждого человека свои цели. Астрологи отмечают, что все задуманное Скорпионами имеет шансы на реализацию. Им порекомендовали быть увереннее в себе и проявлять настойчивость. Кроме того, этой осенью Скорпионов ожидают переезды, свадьбы и возвращение людей «из прошлого».

Водолей

Этот воздушный знак также станет любимцем судьбы этой осенью. Водолеям представится возможность наладить личную жизнь, а также привести в порядок свое финансовое положение. Одни Водолеи могут получить выгодное предложение на работе, другим же суждено стать родителями или пока только узнать о грядущем прибавлении, пишет «Утро.ру».

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