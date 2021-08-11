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Евгений Нифантьев: Серебро Дины Авериной для нас — золото высшей пробы

Павел Гриднев

Общество
Евгений Нифантьев: Серебро Дины Авериной для нас — золото высшей пробы
Фото: Галина Бродская

Несмотря на препятствия, россияне завоевали 71 медаль на XXXII летних Олимпийских играх в Токио и заняли пятое место в медальном зачете. Это повод для гордости за наших спортсменов и за страну, отметил член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

— Нашей стране запретили выступать под собственным флагом. Судейство в художественной гимнастике вызывает вопросы: нас лишили заслуженного золота в этой дисциплине впервые за 25 лет. К тому же всем спортсменам пришлось выступать при пустых трибунах. Но несмотря на это, наша сборная показала очень достойный результат. Мы гордимся нашими спортсменами. Каждая их победа — героическая. К примеру, Светлана Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории. Начиная с Олимпиады 2000-го года в Сиднее наши синхронистки берут все золотые медали как в соревновании дуэтов, так и в группах, — отметил Евгений Нифантьев.

Знаменательной, по его словам, была и победа пловца Евгения Рылова, у которого на последних 25 метрах заплыва на 200-метровке свело ноги. Тем не менее он взял золото с олимпийским рекордом 1:53.27. Зрители оценили подвиг нашей рапиристки Марты Мартьяновой, которая, несмотря на поврежденную ногу, сражалась до конца и помогла своей команде завоевать золото.

Он также напомнил, что из-за серьезной травмы под вопросом было участие в Олимпиаде прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, принесшей России золото, а в академической гребле в соревнованиях одиночек, где Анна Пракатень завоевала серебро, медалей у России не было с 1980 года.

— К сожалению, были несправедливые моменты. Мы знаем, что наши гимнастки — лучшие в мире. И присужденное Дине Авериной серебро — это для нас, конечно же, золото высшей пробы. И решение Олимпийского комитета России направить официальные обращения в Международную федерацию гимнастики, безусловно, справедливое, — подчеркнул Нифантьев.

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