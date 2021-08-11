«Москино» покажет фильмы к 100-летию со дня рождения композитора Таривердиева

кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», 1964 год

Сеть кинотеатров «Москино» 14 августа приглашает жителей и гостей города посмотреть фильмы, в которых звучит незабываемая музыка Микаэла Таривердиева. Программа приурочена к 100-летию со дня рождения советского и российского композитора.

Микаэл Таривердиев написал три концерта для органа, четыре балета, пять опер, более 100 песен и романсов и, конечно, музыку к кинофильмам и спектаклям. Его мелодии из «Иронии судьбы, или С легким паром» и «Семнадцати мгновений весны» забыть невозможно.

В субботу зрителям представят три картины. В музыкальной сказке для взрослых драматурга Карло Гоцци «Король-олень» снимались Юрий Яковлев, Елена Соловей, Олег Ефремов, Сергей Юрский и Олег Табаков. Гости кинотеатров увидят яркую итальянскую комедию дель арте с героями Панталоне и Дурандарте и песнями в исполнении Аллы Пугачевой.

Строгий шпионский детектив «Ошибка резидента» — первая часть тетралогии о похождениях шпиона, ставшего советским разведчиком. В главной роли снялся Олег Жженов.

Нестареющая комедия про пионерлагерь «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» вызовет у зрителей искренний смех и ностальгию.

Показы пройдут в кинотеатрах «Юность», «Сатурн», «Молодежный».

Посмотреть фильмы можно бесплатно, по регистрации, сообщается на сайте «Москино».