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В Ленобласти двое осужденных сбежали из зала суда после приговора. Видео

Анна Михалюк

Происшествия
В Ленобласти двое осужденных сбежали из зала суда после приговора. Видео
Фото: пресс-служба суда

В Ленинградской области полиция ищет двух нарушителей, Николая и Михаила Мигутиных, которые покинули зал суда после оглашения приговора. Двум братьям за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью назначили наказание, приговорив их к 1,2 года колонии строгого режима.

После оглашения приговора возникла пауза, которой и воспользовались находчивые мужчины. Они вышли из зала суда, вылезли через окно на первом этаже и убежали. В Сеть попала запись с камер видеонаблюдения.

Найти по горячим следам их не удалось. Сотрудники полиции определяют возможное местонахождение нарушителей.

Ранее сообщалось, что из ИВС в Истре сбежали пять заключенных, найти их до сих пор не удалось.

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