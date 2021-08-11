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Жириновский потребовал возбудить дело против бывшего посла Азербайджана

Полина Долганова

Политика
Жириновский потребовал возбудить дело против бывшего посла Азербайджана
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российский политический деятель Владимир Жириновский планирует потребовать от президента Азербайджана Ильхама Алиева возбудить в отношении азербайджанского дипломата уголовное дело после его слов о жителях России. Об этом политик заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

До этого в социальных сетях появилось видео, в котором человек по имени Исфандияр Вахабзаде, представившись экс-послом Азербайджана в Белоруссии и Молдавии, нелицеприятно высказывается о русских и, в частности, о самом Жириновском. В ролике также звучат слова «свиньи», «осел» и другие.

— Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления <...> Это чудовищно, это средневековье, — заявил Жириновский.

По его словам, подобные фразы уже не произносятся даже в обществе, а оскорбивший его человек является «профессором».

Политик добавил, что сам глава Азербайджана пытается бороться с подобными высказываниями.

1 августа временный поверенный России был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана из-за высказываний о стране главы ЛДПР Владимира Жириновского. Во врученной российскому дипломату ноте слова Жириновского «об азербайджанской государственности и руководстве» называют неэтичными, недопустимыми и оскорбительными.

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