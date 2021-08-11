Андрей Бочкарев: Около 95 процентов строительных госуслуг в Москве оказаны в электронном виде

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С начала 2021 года москвичи подали около 120 тысяч онлайн-заявок на получение госуслуг в сфере строительства. Об этом в среду, 11 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, электронные услуги в сфере строительства пользуются популярностью среди застройщиков, инвесторов и девелоперов. За последние восемь лет их востребованность значительно возросла.

— Если в 2013 году, когда только появился электронный документооборот, лишь 12 процентов заявок было подано онлайн, то сегодня это уже 95 процентов от всех заявлений, — сказал заместитель мэра.

Также он отметил, что за прошедшие девять лет услугами в строительной сфере на сайте mos.ru воспользовались более 711 тысяч раз, из них 120 тысяч заявлений пользователи подали в 2021 году.

Наиболее популярны среди пользователей следующие виды услуг: установка временных ограждений и размещение временных объектов, оформление ордеров на земляные работы, оформление и закрытие порубочного билета, направление уведомлений о проведении земляных работ, а также предоставление технического заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.

В среду, 11 августа, Андрей Бочкарев рассказал о строительстве восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). По его словам, строители проложили более половины тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон».