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Почти 85 тысяч преступлений зафиксировали в Москве за семь месяцев

Анастасия Колоскова

Происшествия
Почти 85 тысяч преступлений зафиксировали в Москве за семь месяцев
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За семь месяцев текущего года в столице зарегистрировали 84741 преступление. Это на 0,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Лидером оказался Центральный административный округ, где зарегистрировали 12268 преступлений. На втором месте расположился Восточный административный округ — 8733 преступлений. В первую тройку также вошел Южный административный округ, где зафиксировали 8266 преступлений. Далее следуют СВАО — 8244, ЮЗАО — 7759 и ЗАО — 7685, САО — 7321, СЗАО — 7264 и Новая Москва — 3645. Меньше всего преступлений зарегистрировали в Зеленограде — 2014.

Как отметила Людмила Нефедова, почти на 40 процентов увеличилось число преступлений, совершенный в столичном метрополитене (788). Порядка 30 тысяч преступлений из общего числа были совершены в общественных местах, в том числе почти в 17 тысячах — на улицах. Почти в 34 тысячах случаях преступники воспользовались информационно-телекоммуникационными технологиями.

За семь месяцев 2021 года в Москве совершили 100 убийств, 73 изнасилования, 334 умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в 28 случаях повлекшее по неосторожности смерть, 194 разбоя,1 041 грабеж,24 060 мошенничеств, 35 343 кражи, в том числе 273 из квартир, 434 — автомобилей. Еще 235 преступлений были связаны с получением взятки, а 157 — с ее дачей.

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