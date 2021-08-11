Андрей Бочкарев: Около 15 театральных центров и концертных площадок построено и реконструировано в Москве с 2011 года

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Порядка 15 концертных площадок и театральных центров построили и реконструировали в Москве с 2011 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С 2011 года в столице проделана большая работа по строительству и реконструкции объектов культуры, в частности, обновлено и построено порядка 15 различных театральных центров и концертных площадок, — рассказал заммэра.

По его словам, среди объектов есть как районного значения, так и имеющие значение в масштабах города и даже страны.

— Так, был завершен второй этап реконструкции комплекса зданий Большого театра России, реконструирован музыкальный театр «Геликон-опера», построено новое здание театра под руководством О.Табакова, вторая очередь театра «Et Cetera», в «Зарядье» появился концертный зал филармонической музыки — уникальный объект мирового уровня, — отметил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что только в этом году завершилась реконструкция здания Детского музыкального театра юного актера. Кроме того, новую сцену получил «Уголок дедушки Дурова», уточнил глава Строительного комплекса.

10 августа мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова». Он отметил, что возможности нового корпуса театра превосходят те, которые были в старом здании с точки зрения выступлений, количества зрителей в зале и по комфорту. Глава города выразил надежду, позволит театру увеличить количество постановок и внедрить элементы цирковых представлений.