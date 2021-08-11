МИД Белоруссии отозвал согласие на назначение посла США в Минске

Фото: Pixabay / jorono

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии отозвало выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз в среду, 11 августа.

— Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей, разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Фишер послом США в нашей стране, — рассказал представитель внешнеполитического ведомства.

Глаз также добавил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях разъясняет такие ситуации, поэтому в этом не должно быть недопонимания. При этом он пообещал разъяснить это, если понадобится, отмечается на сайте МИД.

9 августа США ввели новый пакет санкций против Минска. Он затронул 23 физических лица и 21 организацию.

Под ограничения, в частности, попали промышленные предприятия «Белнефтегаз», «Беларуськалий» и «БелКазТранс». Также санкции затронули республиканский СК и УВД Гомельского облисполкома.

29 июля бывший кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Во время визита она выступила за «самые сильные» американские санкции против властей Белоруссии.