Скончалась актриса сериала «Великолепный век»

Фото: Великолепный век, 2014 год

Актриса Сабина Тозия, сыгравшая кормилицу султана Сулеймана Афифе-хатун в популярном турецком многосерийном сериале «Великолепный век», ушла из жизни 10 августа в возрасте 74 лет. О ее смерти сообщила коллега по сериалу Мерьем Узерли.

Исполнительница роли Хюррем-султан опубликовала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта совместные снимки с ушедшей актрисой.

— Вместе мы снялись в трех удивительных проектах: «Великолепный век», «Материнская рана», «Мафия не может править миром». Вчера (10 августа — прим. «ВМ») ты умерла. Мое сердце разбито. Я люблю тебя очень сильно, — написала Узерли.

Фото: instagram.com / meryemuzerlimeryem

Актриса не назвала причину смерти Тозии. Однако известно, что звезде в начале этого года диагностировали опухоль головного мозга. Ей провели успешную операцию, однако вскоре после нее артистка лишилась возможности самостоятельно передвигаться.