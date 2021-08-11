«Остановила огонь руками»: в Якутии дом гадалки устоял в страшном пожаре

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Пожары в Якутии продолжаются уже не одну неделю, и многие местные жители остались из-за стихии без крова. Огонь добрался и до села Бясь-Кюель, однако дом местной гадалки и целительницы остался нетронутым.

По словам очевидцев, в поселке сгорело все, кроме жилья Зои Дурановой, которая с 90-х занимается магией. Якутяне говорят, что она помогла многим людям и теперь ей воздалось за старания. Местные жители считают, что целительница все свои силы потратила на спасение своего дома, поэтому помочь соседям и родным она уже не могла.

Они уверяют: во время пожара из дома Зои буквально вылетел вихрь — «холорук», который отгонял пламя. Она якобы «остановила огонь руками».

— Говорят, она во время пожара подняла руки к небу, что-то бормотала. И сразу огонь… Остановился, короче, пожар, — комментируют ситуацию очевидцы.

Местные жители просят у властей помощи, так как со стороны соседнего села надвигается более мощный пожар, который нанесет больший урон.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в одном из сел Якутии в дневное время исчезло солнце — оно пропало из-за плотного дыма от горящих лесов, а с неба летел пепел.