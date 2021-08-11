Виновником смертельного ДТП на Калужском шоссе оказался владелец авто, а не школьница

Фото: Прокуратура Москвы

Стали известны подробности смертельного ДТП на Калужском шоссе в Москве, в котором погибла 16-летняя девочка. Выяснилось, что за рулем находился 23-летний владелец авто. Молодой человек уже задержан. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Прокуратура передала уголовное дело о ДТП в территориальный орган столичного СК.

Авария со смертельным исходом произошла в ночь на 10 августа на 36-м километре Калужского шоссе в районе поселка Десеновское в Новой Москве. В нем погибла 16-летняя девушка, которая якобы находилась за рулем. Машина влетела в бордюрный камень и перевернулась от удара. Трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет получили травмы.

11 августа стало известно, что автомобилем управлял 23-летний владелец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемого задержали.

— Действия мужчины подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения), — уточнила Людмила Нефедова.

Она отметила, что указанное преступление относится к категории тяжких, так как в результате преступных действий погибла несовершеннолетняя.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.