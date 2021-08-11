Москвичам напомнили, как вернуть деньги за просроченный товар

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Покупатель при приобретении просроченного товара всегда может обратиться в магазин и потребовать вернуть деньги. При этом нужно предъявить некачественную покупку и чек. Употреблять в пищу просрочку нельзя. Это может быть опасно для здоровья. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал управляющий партнер фонда Fuel for Growth, эксперт рынка FoodNet НТИ Андрей Зюзин.

— Отношения продавца и покупателя регулируются законом «О защите прав потребителей». Сначала нужно обратиться в магазин, где вы приобретали продукт, и предъявить сам товар, чек, можно и видео. Там же вы можете составить письменную претензию, где нужно изложить ваше описание проблемы и включить требование вернуть деньги; к претензии нужно приложить подтверждающие документы: фото этикеток, где видны сроки изготовления и годности, чек и другие, — сказал эксперт.

Кроме того, россиянам стоит помнить о требованиях к соблюдению законодательства при реализации продукции. К примеру, в местах продажи яиц по просьбе покупателей должна проводиться проверка их качества на овоскопе, продажа яиц в отделах готовых к употреблению продуктов недопустима.

— Подготовка, взвешивание и упаковка сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов производится раздельно. Продажа сырых продуктов — мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, яиц, овощей и других — а также полуфабрикатов из них должна производиться в специальных отделах, раздельно от реализации готовых к употреблению продуктов, — добавил Зюзин.

Проверку соблюдения требований закона осуществляет Роспотребнадзор. Если покупатель стал свидетелем нарушений, ему можно и нужно обратиться с жалобой в ведомство.

Также собеседник «ВМ» рассказал, что случаев, при которых можно рисковать и употреблять просроченный товар, нет. Срок годности товара зачастую определяется условиями его транспортировки и хранения, о соблюдении которых покупателю ничего неизвестно.

— Не стоит экспериментировать с просроченными продуктами. Можно предположить, что товары длительного хранения менее опасны, но эта гипотеза может оказаться ошибочной с печальными последствиями, так что стоит внимательно относиться к информации на этикетке и без крайней необходимости не проводить эксперименты над собой, — заключил Зюзин.