«Желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра продлили в Москве до 12 августа
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Из-за грозы и сильных дождей «желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до 11:00 четверга, 12 августа. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
— Гроза. Ветер при грозе 12–17 метров в секунду. Местами сильный дождь. Период предупреждения — до 11:00 12 августа, — отмечается на сайте ведомства.
В связи с непогодой заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. В отдельных районах города может выпасть до 30 миллиметров осадков — почти 40 процентов от месячной нормы августа.
Бирюков подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.
В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, а также организовано дежурство бригад «Мосводостока».
В ночь с 12 на 13 августа в небе над столицей также можно будет понаблюдать за настоящим звездопадом — в космосе пронесется поток Персеиды.