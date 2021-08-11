Актриса из сериала «Друзья» призналась, что больна рассеянным склерозом

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Врачи диагностировали у американской актрисы Кристина Эпплгейт рассеянный склероз. Об этом звезда сериала «Друзья» сообщила в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

— Несколько месяцев назад мне поставили диагноз рассеянный склероз. Меня очень сильно поддерживали люди, у которых тоже есть это заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только какой-нибудь кретин ее не заблокирует, — написала Эпплгейт.

Кроме того, в борьбе с болезнью актриса получает поддержку от членов своей семьи: мужа Мартина Линобли и дочери Сейди.

Известно, что 13 лет назад у Эпплгейт обнаружили рак молочной железы, в связи с чем ей провели двойную мастэктомию. Четыре года назад хирурги удалили ей яичники и фаллопиевы трубы.

К слову, с онкологическим заболеванием борется еще один актер из популярного сериала «Друзья». Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера признался, что ему диагностировали рак простаты.