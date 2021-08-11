«Обороняйтесь!»: белки «напали» на квартиру москвички в Тропарево-Никулине

Фото: Facebook / Мария Янтовская

Россия, Москва, Западный административный округ, район Тропарёво-Никулино Карта всех событий

Несколько белок попытались пробраться в квартиру москвички Марии Янтовской на шестом этаже. Об этом она сообщила в сообществе района Тропарево-Никулино.

— На нашу квартиру напали. Едва успела закрыть окно. Шестой этаж, — рассказала она.

Лес от ее дома находится на расстоянии полутора километров. При этом Янтовская, по ее словам, ни разу не видела там белок.

«Белочка пришла! Да не одна!»; «У мамы на восьмом этаже белки обустроили гнездо»; «Они же милые! Правда, мои кошки не рады были бы грызуну»; «К нашему соседу белка через открытый балкон сухой собачий корм заходила покушать... В каком прекрасном районе мы живем!»; «Это приятное нападение для тех, кто рядом с лесом живет»; «Обороняйтесь! У знакомого белка пробралась в квартиру и устроила погром», — написали пользователи в Facebook.

11 августа сообщалось, что богомолов заметили Балашихе, Одинцове, Реутове, Бибиреве и Печатниках. По словам биологов, их появление в Москве является единичным случаем — это может быть связано с изменением климата.

Насекомые могли сбежать из чьей-то квартиры. Также они могли попасть в город с сельскохозяйственных культур. Скорее всего, по словам экспертов, богомолы погибнут зимой в Москве, так как они теплолюбивые.