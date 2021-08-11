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Скончалась единственная дочь «короля ужасов» Альфреда Хичкока

Анастасия Колоскова

Общество
Скончалась единственная дочь «короля ужасов» Альфреда Хичкока
Фото: John Mathew Smith / CC BY-SA 2.0

Единственная дочь культового режиссера фильмов ужасов Альфреда Хичкока, актриса Патриция Хичкок О'Коннелл скончалась в США на 94-м году жизни. Об этом сообщило издание The Hollywood reporter.

Известие о смерти подтвердила младшая дочь актрисы Кэти Фиала. По ее словам, Патриция умерла 9 августа в своем доме в городе Таузенд-Оукс штата Калифорния.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, смерть наступила по естественным причинам. У актрисы остались три дочери.

Патриция Хичкок родилась 7 июля 1928 года и была единственным ребенком Альфреда Хичкока и сценаристки Альмы Ревиль, которые были вместе вплоть до смерти режиссера в 1980-м. Патриция начала играть в театре в 1940-х годах. Она снялась в нескольких фильмах своего знаменитого отца, в том числе в самом известной его картине «Психо».

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