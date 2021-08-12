Врачи рассказали об опасности резиновых сапог

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Врачи рассказали о вреде резиновых сапог, пользующихся большой популярностью среди дачников и москвичей, которые берегут более нарядную обувь в период дождей.

Так, по словам врача-дерматолога Юлии Галлямовой, резиновые сапоги не пропускают через себя воздух. Из-за этого нарушается процесс теплообмена и потоотделения. Среда без воздуха создает условия для бактерий и грибков, которые размножаются во влажной поверхности.

Специалист уточнила, что в летнее время люди чаще болеют грибковыми заболеваниями, потому что носят на даче небезопасную и некомфортную обувь, в которой от влаги создается парниковый эффект.

— Безопасное время для галош или сапог, на мой взгляд, не более 40 минут. И не на голую ногу, а желательно на хлопчатобумажные носочки, — добавила врач.

Дерматолог Наталия Жовтан в свою очередь отметила, что в резиновых сапогах кожа потеет быстрее, нежели в кожаной обуви.

Специалисты сошлись во мнении, что ногам всегда нужно давать отдых от обуви. Также всем рекомендуется носить индивидуальные стельки, передает «Москва 24».