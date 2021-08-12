Наталья Сергунина: 580 миллионов рублей инвестиций привлекли выпускники StartHub.Moscow

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные стартапы — выпускники программы развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow привлекли почти 600 миллионов рублей инвестиций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

— Участниками программы StartHub.Moscow стали 100 компаний, имеющих перспективные технологии в разных сферах. В течение пяти месяцев они развивали свой бизнес при поддержке опытных наставников, — рассказала заммэра.

Большинству участников удалось увеличить выручку, а 15 наиболее успешных проектов привлекли инвестиции на сумму 580 миллионов рублей, добавила Сергунина. На первом месте по объему привлеченных средств — платежная система нового поколения.

Ее функционал позволяет работать с безналичными, электронными, а также цифровыми валютами. Деньги инвестора создатели планируют вложить в развитие инфраструктуры и вывод продукта на новые рынки.

Кроме того, поддержку инвесторов получила платформа для онлайн-обучения детей робототехнике. В ее рамках можно сконструировать робота, которым можно управлять со смартфона.

Также в число стартапов вошел агрегатор коворкингов в Москве, который позволяет найти, забронировать и оплатить рабочее место в офисе. Наконец, инвесторы вложили деньги в банковскую платформу, автоматизирующую работу агентского и партнерского канала банка.

Инвестиции помогут разработчикам в продвижении продукта в России, а также в выходе на рынки в Европе, Латинской Америке и Африке. Второй поток программы StartHub.Moscow начнется в середине сентября, а в данный момент идет отбор участников.

Экспертная комиссия отдаст приоритет компаниям, которые применяют технологии искусственного интеллекта. Оператором программы выступает Агентство инноваций Москвы, которое курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.