Стало известно о судьбе экипажа потерпевшего крушение вертолета Ми-8

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Два члена экипажа потерпевшего крушение в Курильском озере вертолета Ми-8 спаслись. Командира к настоящему моменту так и не нашли. Об этом сообщил представитель аэропортового комплекса «Витязь-Аэро».

— Два человека (спаслись — прим. «ВМ»), командир пока не найден. У командира налет больше шести тысяч часов, это опытные летчики, — рассказал собеседник РИА Новости.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке в четверг, 12 августа. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка.

В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Его судьба пока неизвестна.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

По последним данным, удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский.

На месте трагедии продолжаются поиски пропавших людей.