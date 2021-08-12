Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Киркорову запретили въезд на территорию Украины

Полина Долганова

Общество
Киркорову запретили въезд на территорию Украины
Фото: instagram/fkirkorov

Служба безопасности Украины запретила российскому эстрадном певцу Филиппу Киркорову въезд на территорию страны сроком на три года. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в агентстве УНН со ссылкой на ведомство.

— В интересах обеспечения национальной безопасности Украины… 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Филиппу Киркорову – прим. «ВМ») на территорию Украины сроком на три года, — приводит РИА Новости сообщение службы безопасности.

В конце мая Украина запретила въезд еще семи российским артистам, сообщалось в пресс-службе министерства культуры страны.

В черный список попали актеры Вера Алентова, Евгений Александров, певица Elvira T, пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, а также основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.

Спустя некоторое время российские артисты рассказали СМИ, что они думают о данном запрете. Кто-то из них не посчитал это угрозой, а для кого-то данное решение стало причиной грусти и разочарования.

Читайте также:
УкраинаФилипп Киркоровзвезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Все мнения
О проекте