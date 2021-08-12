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Первая международная парковая выставка пройдет в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Первая международная парковая выставка пройдет в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» 25 и 26 августа представит Международную выставку по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo.

Посетители увидят передовые достижения в области управления городскими пространствами, благоустройства и озеленения, планирования спортивных объектов и детских площадок, уборки и освещения территорий, создания центров притяжения.

В рамках деловой программы запланированы выступления российских и зарубежных экспертов по темам содержания парков и скверов, привлечения внебюджетных доходов и коммерческих партнеров для развития учреждений, формирования культурно-досуговых и музейных активностей для населения.

Организатором мероприятия выступает Ассоциация парков России при содействии Минстроя России и при поддержке Совета Федерации, Министерства культуры РФ, всемирной организации World Urban Parks, сообщается на сайте Мосприроды.

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