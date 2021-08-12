В России предложили заморозить цены на цветы перед началом учебного года

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Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ежегодно замораживать цены на самые популярные сорта цветов в период с конца августа до середины сентября. Соответствующее предложение содержится в обращении Петрова на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По мнению представителя Общественной палаты, процесс подготовки ребенка к 1 сентября является достаточно затратным для родителей. Особенно в тех семьях, где школьниками являются сразу несколько детей.

Петров добавил, что государство, безусловно, поддерживает такие семьи, однако говорить о том, что сборы в школу в настоящее время не влияют на семейный бюджет, пока рано.

Кроме того, зачастую сами продавцы и поставщики завышают цены на цветы перед началом учебного года. Иногда цена на букеты возрастает в несколько раз.

Петров подытожил, что данная мера поможет нормализировать социальный климат в России, а также будет служить интересам огромного количества семей в нашей стране, передает RT.

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