Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России предложили заморозить цены на цветы перед началом учебного года

Полина Долганова

Общество
В России предложили заморозить цены на цветы перед началом учебного года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ежегодно замораживать цены на самые популярные сорта цветов в период с конца августа до середины сентября. Соответствующее предложение содержится в обращении Петрова на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По мнению представителя Общественной палаты, процесс подготовки ребенка к 1 сентября является достаточно затратным для родителей. Особенно в тех семьях, где школьниками являются сразу несколько детей.

Петров добавил, что государство, безусловно, поддерживает такие семьи, однако говорить о том, что сборы в школу в настоящее время не влияют на семейный бюджет, пока рано.

Кроме того, зачастую сами продавцы и поставщики завышают цены на цветы перед началом учебного года. Иногда цена на букеты возрастает в несколько раз.

Петров подытожил, что данная мера поможет нормализировать социальный климат в России, а также будет служить интересам огромного количества семей в нашей стране, передает RT.

Объем покупок товаров для школы в августе вырос в полтора раза, сообщили вчера аналитики оператора фискальных данных. «Вечерняя Москва» узнала, чего ждать родителям учеников.

Читайте также:
1 сентябряцветыцена
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Все мнения
О проекте